Глава правительства Удмуртии выехал для проверки ситуации в Пугачёво

Глава правительства Удмуртии и начальник главка МЧС выехали на территорию бывшей воинской части в Пугачёво для проверки информации о возможных взрывах снарядов.

«Информации, подтверждающей, что на территории воинской части в Пугачёво сдетонировали снаряды, пока нет. Для выяснения обстоятельств на место выехал глава правительства и руководитель МЧС Удмуртии», — приводит РИА Новости слова представителя главы Удмуртии.

Ранее источник сообщил о взрывах снарядов на месте масштабного пожара, который произошёл на арсенале в 2012 году.

В ГУМЧС уточнили, что фиксируются «единичные взрывы».

«В результате возгорания сухой травы происходит единичная детонация оставшихся снарядов на территории бывшей военной части», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на полигоне МВД Грузии пострадали два человека.