В результате взрыва на полигоне МВД Грузии пострадали два человека

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В результате взрыва на полигоне МВД Грузии пострадали два человека.

Как сообщает ТАСС, взрыв произошёл в воскресенье, 29 апреля, вечером на полигоне департамента по особым поручениям МВД Грузии в селе Крцаниси Гардабанского муниципалитета.

Отмечается, что двое проникли на территорию полигона, где обнаружили предположительно снаряд. Они отбросили его в сторону, предмет взорвался.

Нарушители получили ранения, их жизни ничто не угрожает.

Ранее издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.

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