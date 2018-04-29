В результате взрыва на полигоне МВД Грузии пострадали два человека.

Как сообщает ТАСС, взрыв произошёл в воскресенье, 29 апреля, вечером на полигоне департамента по особым поручениям МВД Грузии в селе Крцаниси Гардабанского муниципалитета.

Отмечается, что двое проникли на территорию полигона, где обнаружили предположительно снаряд. Они отбросили его в сторону, предмет взорвался.

Нарушители получили ранения, их жизни ничто не угрожает.

Ранее издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.