«Не в первый раз»: что известно о пожаре на бывшем военном полигоне в Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии введён режим чрезвычайного положения из-за пожара и взрывов снарядов на территории бывшего военного арсенала в селе Пугачёво. По последним данным, огонь распространился на площади примерно 300 га. К тушению пожара привлечены самолёт-амфибия Бе-200, три вертолёта, два пожарных поезда и другая техника. Эвакуированы 2 тыс. жителей Пугачёва и расположенный неподалёку детский лагерь. По предварительной версии, из-за горящей травы начали детонировать боеприпасы, которые разлетелись и не разорвались во время крупного пожара на территории арсенала летом 2011 года. RT удалось пообщаться с местными жителями.

Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Малопургинского района Удмуртии из-за пожара и последовавшей детонации снарядов на территории бывшего военного арсенала в селе Пугачёве. Такое заявление сделал глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Сообщается, что для тушения пожара привлечены самолёт-амфибия Бе-200, три вертолёта, два пожарных поезда, а также десятки единиц другой техники и более 400 человек. По последним данным, огонь распространился на площади порядка 300 га.

Из-за пожара были эвакуированы 2 тыс. жителей Пугачёва и расположенный в 10 км от населённого пункта детский лагерь в Юськах, в котором находились 79 детей. Их вывезли в Ижевск, а местных жителей разместили в деревне Баграш-Бигра и сёлах Уром, Бобья-Уча и Ильинское.

Информации о пострадавших людях и строениях пока не поступало.

Первые сообщения о взрывах начали поступать в среду, 16 мая, около 15:00 по местному времени (14:00 мск). Из-за горящей в поле травы начали детонировать боеприпасы, которые разлетелись и не разорвались во время крупного пожара на территории 102-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны летом 2011 года.

Тогда в ночь с 2 на 3 июня на территории в/ч 86696 начался пожар, перекинувшийся на склады с боеприпасами. В результате взрывы повредили почти 4,5 тыс. жилых домов и около 50 объектов инфраструктуры, на восстановление которых ушло около двух лет. Власти эвакуировали из района инцидента порядка 28 тыс. человек, однако несколько десятков человек получили ранения, а 24-летний пожарный Тимур Минниахметов погиб.

После того как пожар удалось потушить, на территории части и в её окрестностях нашли порядка 163 тыс. взрывоопасных предметов, более 9 тыс. из которых были уничтожены. Однако не все объекты удалось обнаружить — сапёры продолжают проводить плановые работы на территории части и обезвреживать опасные находки.

Пожар на одном из складов 102-го арсенала Центрального военного округа неподалёку от посёлка Пугачёво в Удмуртии 3 июня 2011 года

РИА Новости

«Волноваться не стоит, ситуация под контролем»

На месте инцидента находятся все экстренные службы, сформирована рабочая группа по урегулированию ситуации. О ходе работ в эфире радиостанции «Моя Удмуртия» рассказал глава Малопургинского района Сергей Юрин.

«Пожар произошёл на технической территории бывшей воинской части, где проводилась ликвидация снарядов. Там загорелась сухая трава. Оставшиеся снаряды начали взрываться. Это были одиночные взрывы. Сформирована рабочая группа, здесь все службы. Эвакуация жителей Малопургинского и соседних районов не потребовалась. Эвакуировали только жителей военного городка — частично, своими силами, на автобусах. Гражданам волноваться не стоит, ситуация под контролем. Вызвали самолёт для тушения пожара, в ближайшее время он приступит к работе. Трава горит примерно на 40—50% технической территории военной части», — отметил Юрин.

В правительстве Удмуртской Республики сообщили, что на территории части, где произошло возгорание, нет ни жилых, ни социальных объектов, ни гражданского населения. Отмечается, что это закрытая территория.

По словам главы Малопургинского района, на территории бывшего арсенала могут находиться различные виды снарядов, в том числе для зенитно-ракетных установок. Юрин добавил, что после пожара 2011 года специалистам так и не удалось полностью очистить территорию военной части от неразорвавшихся боеприпасов.

«На территории работала спецорганизация. К сожалению, работы шли не в том темпе, в каком хотелось бы, зимой они останавливались... Территория полностью зачищена не была», — приводит слова Юрина портал IzhLife.

В свою очередь, начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Пётр Фомин заявил, что авиация ведомства будет тушить пожар в Пугачёве всю ночь.

По словам местных жителей, в Пугачёве сейчас закрыт въезд, машины не пускают. Также в связи с инцидентом в четверг, 17 мая, отменены занятия в школе и детском саду в селе, сообщили в республиканском Минобрнауки.

Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту пожара в селе Пугачёво. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством прокуратуры республики.

«Опять снаряды бахают»

RT удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали подробности о ситуации. По словам жительницы Пугачёва Любови Горбуновой, разрывы снарядов слышно уже несколько часов.

«Паники у нас никакой нет, в 2011 году было гораздо страшнее, потому что взрывались ракеты и осколки долетали прямо до жилых домов. Сейчас никаких осколков нет, только у соседа лопнули стёкла на теплице», — рассказала Горбунова.

«У нас на работе в цехах стёкла тряслись в соседнем посёлке Яган, одногруппник из Пугачёва позвонил, сказал, опять снаряды бахают, не все достали из-под земли после первого раза», — отметил местный житель Сергей Дерванов.

«Каждые 10-15 секунд слышен взрыв, дым над очагом стал светлым. Много народу самостоятельно уехали из ближайших населённых пунктов. Чувствуется что интенсивность взрывов стала меньше. Ждём ночи», — добавил Роман Кузнецов из Малой Пурги.

Некоторые жители Малопургинского района отдельно подчеркнули, что в регионе регулярно складывается сложная ситуация из-за лесных пожаров и пала травы.

«В 2011 году там уже всё взрывалось, и воинскую часть расформировали, а сегодня, видимо, из-за горевшей травы всё снова начало взрываться. Сперва просто шёл небольшой дым, подумали на траву, и через минут пять начались взрывы. Каждую весну у нас горят то трава, то лес», — рассказала RT местная жительница Ксения Пушина.

© МЧС России по Удмуртской Республики

В свою очередь, житель Пугачёва Григорий Александров подтвердил, что взрывы начались около 15:00 по местному времени и отметил, что дороги к опасному району перекрыты.

«Это не в первый раз уже. Пару лет назад там тоже сдетонировали снаряды. Предупреждения всем были, чтобы траву не жгли, и МЧС следит за этим, штрафует, но Пугачёво — маленькое село, поэтому охраны как таковой там нет», — пояснил Александров.

Стоит добавить, что лишь накануне, 15 мая, в Удмуртии был введён особый противопожарный режим, который должен обеспечить пожарную безопасность в лесах. В частности, до 15 июня запрещено разведение костров в лесах на всей территории региона.

При этом в МЧС сообщили, что 14 мая пожарно-спасательные подразделения 39 раз выезжали на тушение возгораний сухой травы и мусора. По каждому факту проводятся административные расследования.