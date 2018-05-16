Площадь пожара в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров
Площадь пожара на территории бывшего военного склада у посёлка Пугачёво в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров.
- РИА Новости
«Площадь пожара составляет около 20 гектаров», — приводит РИА Новости слова представителя Центрального регионального центра МЧС.
Также в ведомстве отметили, что на место для тушения пожара были направлены два пожарных поезда.
Ранее сообщалось, что глава правительства Удмуртии выехал для проверки ситуации в Пугачёво.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: