Площадь пожара в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров

Площадь пожара на территории бывшего военного склада у посёлка Пугачёво в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров.

«Площадь пожара составляет около 20 гектаров», — приводит РИА Новости слова представителя Центрального регионального центра МЧС.

Также в ведомстве отметили, что на место для тушения пожара были направлены два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что глава правительства Удмуртии выехал для проверки ситуации в Пугачёво.