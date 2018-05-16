Площадь пожара в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров

Короткая ссылка
Площадь пожара на территории бывшего военного склада у посёлка Пугачёво в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров.
Площадь пожара в Удмуртии увеличилась почти до 20 гектаров
  • РИА Новости

«Площадь пожара составляет около 20 гектаров», — приводит РИА Новости слова представителя Центрального регионального центра МЧС.

Также в ведомстве отметили, что на место для тушения пожара были направлены два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что глава правительства Удмуртии выехал для проверки ситуации в Пугачёво.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных