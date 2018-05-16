Из-за пожара в Удмуртии эвакуируют детский санаторий

Детский санаторий, который расположен в 10 км от удмуртского посёлка Пугачёво, эвакуируют в связи с пожаром на территории бывшего военного склада. Об этом заявил представитель Центрального регионального центра МЧС России.

«Эвакуируют детский санаторий, всего 79 детей», — приводит РИА Новости его слова.

По данным ведомства, в связи с произошедшим из посёлка Пугачёво также эвакуируют 2 тыс. человек.

Ранее стало известно, что площадь пожара увеличилась почти до 20 гектаров.

Глава правительства Удмуртии и начальник главка МЧС выехали в Пугачёво, к месту, где произошёл пожар.