Из-за пожара в Удмуртии эвакуируют детский санаторий
Детский санаторий, который расположен в 10 км от удмуртского посёлка Пугачёво, эвакуируют в связи с пожаром на территории бывшего военного склада. Об этом заявил представитель Центрального регионального центра МЧС России.
«Эвакуируют детский санаторий, всего 79 детей», — приводит РИА Новости его слова.
По данным ведомства, в связи с произошедшим из посёлка Пугачёво также эвакуируют 2 тыс. человек.
Ранее стало известно, что площадь пожара увеличилась почти до 20 гектаров.
Глава правительства Удмуртии и начальник главка МЧС выехали в Пугачёво, к месту, где произошёл пожар.
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