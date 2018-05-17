В посольстве России прокомментировали статью Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост

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В посольстве России в США прокомментировали публикацию американского еженедельника Washington Examiner, автор которой призывает разбомбить Крымский мост.

«Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определённой части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией», — заявили в дипмиссии.

По мнению российских дипломатов, подобные высказывания «не вписываются ни в какие рамки журналистской этики».

«Напоминаем, что российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма», — заключили в посольстве.

15 мая на сайте издания была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил публикацию американского еженедельника.

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