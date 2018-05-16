В Совфеде отреагировали на позицию США по поводу открытия Крымского моста

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал позицию США по поводу открытия Крымского моста.

«Я полностью согласен с уже прозвучавшей российской реакцией, которая заключается в том, что Крымский мост — это инфраструктура, облегчающая сообщение между двумя субъектами Российской Федерации», — сказал он.

По словам Косачёва, строительство моста должно вызывать лишь положительные эмоции у всех стран, поскольку направлено на улучшение жизни людей.

«Увы, в американской оценке нет и в помине никаких ценностей, о которых они так любят нам напоминать, в этой оценке есть исключительно геополитические интересы», — отметил сенатор.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил реакцию Госдепа на открытие Крымского моста.