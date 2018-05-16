В Госдуме оценили публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост
«Не передать тот гнев, который возник, когда мы узнали о данной публикации в американском издании», — сказал депутат.
По его словам, Крымский мост обеспечен достаточным количеством сил и средств для охраны.
Швыткин также отметил, что мост — это не просто транспортный узел, а символ объединения людей, независимо от их политических взглядов.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал позицию США по поводу открытия Крымского моста.