В Госдуме оценили публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил публикацию американского издания Washington Examiner, в которой автор призывает разбомбить Крымский мост.

«Не передать тот гнев, который возник, когда мы узнали о данной публикации в американском издании», — сказал депутат.

По его словам, Крымский мост обеспечен достаточным количеством сил и средств для охраны.

Швыткин также отметил, что мост — это не просто транспортный узел, а символ объединения людей, независимо от их политических взглядов.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал позицию США по поводу открытия Крымского моста.

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