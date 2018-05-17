В России готовы поделиться опытом строительства мостов с Великобританией

Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что российская сторона в случае, если партнёры из Великобритании проявят соответствующий интерес, будет готова поделиться опытом в области строительства мостов. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Крымский мост, протяжённость которого составляет 19 км, является самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе. Уверены, что его запуск внесёт весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне. Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — говорится в тексте.

Отмечается, что подобное заявление было сделано в связи с тем, что накануне министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Данкан осудил открытие моста, а также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека в Крыму.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту за рулём КамАЗа.

С 16 мая движение по Крымскому мосту разрешено для легковых автомобилей и автобусов. Как ожидается, проезд грузовиков по мосту начнётся осенью.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.