Поток транспорта на Крымском мосту побил суточный рекорд Керченской паромной переправы

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Информационный центр Крымского моста сообщил, что поток транспорта, следующего через пролив на полуостров и из Крыма на материковую часть России за первые 12 часов побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.
Поток транспорта на Крымском мосту побил суточный рекорд Керченской паромной переправы
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Инфоцентра, которое оказалось в распоряжении RT.

«За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы​​​... Суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тыс. транспортных средств», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Керченская паромная переправа показала абсолютный рекорд в августе 2017 года, когда за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тыс. транспортных средств.

Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции Крыма зафиксировали первые факты нарушения скоростного режима на мосту. 
 

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