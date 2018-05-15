Соколов наградил строителей Крымского моста

Исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов вручил ведомственные награды строителям Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Церемония награждения прошла на последнем километре мостового сооружения, на Керченском берегу, где 15 мая состоялись торжественные мероприятия по открытию автодорожной части Крымского моста. Впервые вручалась новая ведомственная награда Министерства транспорта Российской Федерации — «За развитие транспортной системы Крыма», — говорится в сообщении.

При этом Соколов отметил, что строительство объекта было завершено в рекордно короткие сроки.

«Строительство автодорожной части завершено в рекордно короткий срок — 27 месяцев. Благодаря вашему самоотверженному труду создано уникальное сооружение — самый протяжённый в России и Европе мост длиной 19 км», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Он проехал по нему за рулём на КамАЗе.

Автомобильное движение по мосту будет открыто 16 мая в 05:30.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.