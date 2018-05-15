Врачи рассказали о состоянии здоровья Малобродского

Короткая ссылка
Врачи оценивают состояние бывшего директора «Гоголь-центра», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского как средней степени тяжести. Об этом сообщили в московской городской клинической больнице имени Ерамишанцева.
Врачи рассказали о состоянии здоровья Малобродского
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Состояние средней тяжести, температура 36,4», — цитирует РИА Новости представителя больницы.

14 мая стало известно, что следствие изменило меру пресечения Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде.

10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания. Ему вызвали скорую, и он был госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных