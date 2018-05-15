Врачи рассказали о состоянии здоровья Малобродского

Врачи оценивают состояние бывшего директора «Гоголь-центра», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского как средней степени тяжести. Об этом сообщили в московской городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

«Состояние средней тяжести, температура 36,4», — цитирует РИА Новости представителя больницы.

14 мая стало известно, что следствие изменило меру пресечения Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде.

10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания. Ему вызвали скорую, и он был госпитализирован.