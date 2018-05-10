Малобродскому вызвали в суд скорую
Фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому во время судебного заседания стало плохо, ему вызвали скорую.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
Приставы провели Малобродского из зала суда в конвойное помещение, позднее приехала скорая помощь.
Ранее стало известно, что суд вернул следствию повторную просьбу о переводе Малобродского под домашний арест.
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