Малобродскому вызвали в суд скорую

Фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому во время судебного заседания стало плохо, ему вызвали скорую.

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Об этом сообщает РИА Новости. Приставы провели Малобродского из зала суда в конвойное помещение, позднее приехала скорая помощь. Ранее стало известно, что суд вернул следствию повторную просьбу о переводе Малобродского под домашний арест.