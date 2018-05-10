Суд вернул следствию повторную просьбу о переводе Малобродского под домашний арест
Суд в Москве отказался рассматривать ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судья перед рассмотрением поставила на обсуждение вопрос о возврате материала следствию без его рассмотрения, поскольку предыдущие решения по мере пресечения не вступили в силу. Прокурор поддержала это решение.
27 апреля Басманный суд Москвы отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест.
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