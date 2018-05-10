Суд вернул следствию повторную просьбу о переводе Малобродского под домашний арест

Суд в Москве отказался рассматривать ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судья перед рассмотрением поставила на обсуждение вопрос о возврате материала следствию без его рассмотрения, поскольку предыдущие решения по мере пресечения не вступили в силу. Прокурор поддержала это решение.

27 апреля Басманный суд Москвы отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест.