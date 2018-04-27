Суд в Москве оставил в СИЗО экс-директора «Гоголь-центра»
Басманный суд Москвы отказался перевести под домашний арест из СИЗО фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщает РИА Новости.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Суд не нашёл обоснованности для удовлетворения ходатайства следствия», — отметила судья Евгения Николаева.
Ранее сообщалось, что прокуратура отказалась поддержать ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест.
18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания Малобродского под стражей до 19 июня.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен