Суд в Москве оставил в СИЗО экс-директора «Гоголь-центра»

Басманный суд Москвы отказался перевести под домашний арест из СИЗО фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Суд не нашёл обоснованности для удовлетворения ходатайства следствия», — отметила судья Евгения Николаева. Ранее сообщалось, что прокуратура отказалась поддержать ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. 18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания Малобродского под стражей до 19 июня.