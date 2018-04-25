СК решил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского под домашний арест
- РИА Новости
«В настоящее время следствием с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
Как отмечается, соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее Алексею Малобродскому продлили до 19 июня срок содержания под стражей.