СК решил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского под домашний арест

Следственный комитет России принял решение перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время следствием с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее Алексею Малобродскому продлили до 19 июня срок содержания под стражей.