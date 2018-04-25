СК решил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского под домашний арест

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Следственный комитет России принял решение перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба ведомства.
СК решил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» Малобродского под домашний арест
  • РИА Новости

«В настоящее время следствием с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее Алексею Малобродскому продлили до 19 июня срок содержания под стражей.

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