Прокуратура выступила против перевода экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

Прокуратура отказалась поддержать ходатайство Следственного комитета о переводе фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

«Судья Артур Карпов учёл все материалы, обстоятельства не изменились, в связи с чем прошу в удовлетворении ходатайства отказать», — цитирует РИА Новости прокурора Екатерину Иванникову.

Ранее СК ходатайствовал о смягчении меры пресечения Малобродскому. Ведомство ссылалось на возраст обвиняемого и состояние его здоровья.

18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания Малобродского под стражей до 19 июня.