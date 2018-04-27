Прокуратура выступила против перевода экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

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Прокуратура отказалась поддержать ходатайство Следственного комитета о переводе фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.
Прокуратура выступила против перевода экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Судья Артур Карпов учёл все материалы, обстоятельства не изменились, в связи с чем прошу в удовлетворении ходатайства отказать», — цитирует РИА Новости прокурора Екатерину Иванникову.

Ранее СК ходатайствовал о смягчении меры пресечения Малобродскому. Ведомство ссылалось на возраст обвиняемого и состояние его здоровья.

18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания Малобродского под стражей до 19 июня.

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