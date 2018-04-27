Прокуратура выступила против перевода экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Судья Артур Карпов учёл все материалы, обстоятельства не изменились, в связи с чем прошу в удовлетворении ходатайства отказать», — цитирует РИА Новости прокурора Екатерину Иванникову.
Ранее СК ходатайствовал о смягчении меры пресечения Малобродскому. Ведомство ссылалось на возраст обвиняемого и состояние его здоровья.
18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания Малобродского под стражей до 19 июня.