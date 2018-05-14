Следствие отпускает Малобродского под подписку о невыезде
«Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она отметила, что «соответствующее постановление объявлено обвиняемому, находящемуся в медицинском учреждении».
Отмечается, что «решение принято с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств», включая тот факт, что он не сможет повлиять на результаты расследования, находясь на свободе.
10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую — он был госпитализирован.
Сообщалось, что Следственный комитет настаивает на его переводе из СИЗО под домашний арест.