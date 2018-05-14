Следствие отпускает Малобродского под подписку о невыезде

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Следствие изменило меру пресечения на подписку о невыезде бывшему директору «Гоголь-центра», фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, который обвиняется в хищении бюджетных средств.

«Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что «соответствующее постановление объявлено обвиняемому, находящемуся в медицинском учреждении».

Отмечается, что «решение принято с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств», включая тот факт, что он не сможет повлиять на результаты расследования, находясь на свободе.

10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую — он был госпитализирован.

Сообщалось, что Следственный комитет настаивает на его переводе из СИЗО под домашний арест.

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