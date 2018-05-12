Малобродский переведён из реанимации в отделение кардиологии

Бывшего директора «Гоголь-центра», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского, доставленного в 20-ю городскую клиническую больницу, перевели из реанимации в отделение неотложной кардиологии.

«Малобродский переведён в неотложную кардиологию, состояние — средней тяжести», — сказали Интерфаксу в справочной медучреждения.

Ранее сообщалось, что состояние Малобродского оценивается как тяжёлое.

Следственный комитет настаивает на его переводе из СИЗО под домашний арест.

10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.