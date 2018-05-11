СК настаивает на переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест

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СК настаивает на переводе экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СК настаивает на переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Ведяшкин Сергей

«С учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств следствием было принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую — домашний арест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство и соответствующие материалы были направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

«Однако в ходе судебного заседания прокуратура не поддержала позицию следствия, посчитав, что обвиняемого необходимо оставить под стражей. В итоге суд не удовлетворил ходатайство следствия», — добавили в СК.

В ведомстве указали на то, что подобная позиция прокуратуры «не соответствует разумной практике избрания меры пресечения».

«Учитывая нынешнее состояние здоровья обвиняемого, Следственный комитет продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста», — заключили следователи.

10 мая Малобродский был госпитализирован в тяжёлом состоянии. 

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, что у него диагностировали инфаркт миокарда.

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