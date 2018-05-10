У экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского диагностирован инфаркт

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Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин сообщил, что у бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского случился инфаркт миокарда.
У экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского диагностирован инфаркт
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Работники скорой вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что. Прямая угроза жизни. Нужно спасти одного из лучших людей страны», — написал он в Facebook

Ранее Алексею Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.

Также сообщалось, что суд отказался рассматривать ходатайство о переводе фигуранта дела «Седьмой студии» из СИЗО под домашний арест.

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