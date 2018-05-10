Малобродский доставлен в больницу в тяжёлом состоянии

Фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится в кардиореанимации в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя городской клинической больницы имени Ерамишанцева.

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