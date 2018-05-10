Малобродский доставлен в больницу в тяжёлом состоянии

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Фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится в кардиореанимации в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя городской клинической больницы имени Ерамишанцева.
Малобродский доставлен в больницу в тяжёлом состоянии
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В отделении кардиореанимации, состояние тяжёлое», — сказали агентству в медучреждении.

Ранее Алексею Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.

По словам врача Ярослава Ашихмина, у бывшего директора «Гоголь-центра» диагностировали инфаркт миокарда.

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