Малобродский доставлен в больницу в тяжёлом состоянии
Фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится в кардиореанимации в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя городской клинической больницы имени Ерамишанцева.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«В отделении кардиореанимации, состояние тяжёлое», — сказали агентству в медучреждении.
Ранее Алексею Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.
По словам врача Ярослава Ашихмина, у бывшего директора «Гоголь-центра» диагностировали инфаркт миокарда.
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