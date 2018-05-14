Эксперт оценила маркировку продуктов питания по принципу «светофор»

Учёный секретарь Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи кандидат технических наук Елена Смирнова в беседе с НСН оценила маркировку продуктов питания по принципу «светофор».

По словам эксперта, это предупредительная система, которая призвана информировать потребителя, делать доступными данными о нутриентах, содержащихся в продуктах.

«Проект вызвал много полярных мнений. Мы опирались на опыт, который имеется в мире и уже активно применяется. Такие системы внедрили многие страны, в том числе в Латинской Америке и Европе», — отметила она.

Как подчеркнула Смирнова, проект должен быть добровольным и производителям необходимо совершить социально ответственный шаг по отношению к потребителям и государству.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по маркировке товаров.