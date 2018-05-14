Кудрин рассказал о своих планах на посту главы Счётной палаты

Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал, чем планирует заниматься на посту главы Счётной палаты.

По его словам, существует четыре принципа, которые являются основополагающими для его возможной работы в Счётной палате.

«Во-первых, необходима чёткая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов», — написал он на своей странице в Facebook.

Как он пояснил, важно контролировать не только то, были ли потрачены деньги в соответствии с процедурами, но и то, приближают ли эти расходы страну к национальным целям.

«Во-вторых, в соответствии с вызовами времени нам необходимо активнее совершенствовать методы контроля», — отметил он.

По мнению Кудрина, это подразумевает, что России необходимо переходить к большей цифровизации контрольных процессов, шире использовать риск-ориентированный подход, более гибко контролировать реализацию инновационных программ.

Он также указал на то, что работа органа предполагает полную и безусловную открытость аудита.

«В-четвёртых, в борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только нам, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для неё возможности», — заключил экс-министр.

Он также добавил, что Счётная палата должна открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач.

Ранее Кудрин дал согласие возглавить Счётную палату.

Подробнее — в материале RT.