Кудрину предложили возглавить Счётную палату России

Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение от партии «Единая Россия» возглавить Счётную палату.

«Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает», — приводит РИА Новости слова представителя Кудрина.

В свою очередь, первый замглавы «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным в понедельник, 14 мая.

8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева.

Кудрин возглавлял Министерство финансов России с 2000 по 2011 год.