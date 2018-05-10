Кудрину предложили возглавить Счётную палату России

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Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение от партии «Единая Россия» возглавить Счётную палату.
Кудрину предложили возглавить Счётную палату России
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает», — приводит РИА Новости слова представителя Кудрина.

В свою очередь, первый замглавы «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным в понедельник, 14 мая.

8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева.

Кудрин возглавлял Министерство финансов России с 2000 по 2011 год.

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