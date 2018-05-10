Кудрину предложили возглавить Счётную палату России
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«Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает», — приводит РИА Новости слова представителя Кудрина.
В свою очередь, первый замглавы «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным в понедельник, 14 мая.
8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева.
Кудрин возглавлял Министерство финансов России с 2000 по 2011 год.