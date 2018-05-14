Кудрин согласился возглавить Счётную палату

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Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счётную палату России.
Кудрин согласился возглавить Счётную палату
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Я поблагодарил фракцию «Единая Россия» за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счётной палаты», — приводит Интерфакс слова Кудрина.

Он отметил, что к функциям Счётной палаты относится борьба с коррупцией, и добавил, что видит своей задачей снижение коррупции в финансовой сфере.

10 мая сообщалось, что Кудрин получил предложение от партии «Единая Россия» возглавить Счётную палату.

Подробнее — в материале RT.

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