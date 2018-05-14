Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счётную палату России.

«Я поблагодарил фракцию «Единая Россия» за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счётной палаты», — приводит Интерфакс слова Кудрина.

Он отметил, что к функциям Счётной палаты относится борьба с коррупцией, и добавил, что видит своей задачей снижение коррупции в финансовой сфере.

10 мая сообщалось, что Кудрин получил предложение от партии «Единая Россия» возглавить Счётную палату.

Подробнее — в материале RT.