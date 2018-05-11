Врач рассказал о состоянии экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

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Состояние бывшего директора «Гоголь-центра», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского было и остаётся «очень плохим». Об этом заявил его кардиохирург Ярослав Ашихнин.

«У него оно (состояние) и так было очень плохим. Оно не стало хуже, но как у него была нестабильная стенокардия, то же самое у него и сейчас», — приводит слова врача РИА Новости

Он добавил, что при нестабильной стенокардии очень высок риск развития инфаркта миокарда.

Ранее стало известно, что Малобродский находится в кардиореанимации в тяжёлом состоянии.

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