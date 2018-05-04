В Крыму прокомментировали задержание в Чёрном море украинского судна

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Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский считает законным задержание российскими пограничниками судна с Украины, экипаж которого заподозрили в незаконном рыбном промысле в Чёрном море.

«Нужно действовать жёстко и в рамках закона. Этим наши пограничные и специальные службы отличаются от аналогичных на Украине, которые могут себе позволить в нейтральных водах задерживать и предъявлять обвинения рыбачащим на легальных основаниях гражданам России», — цитирует Полонского РИА Новости.

Он отметил, что судьба экипажа украинского судна будет определяться исключительно в рамках российского законодательства.

«Надо установить, на каком основании, причины, по которым они осуществляли незаконный лов в экономической зоне России, и дать оценку исключительно в рамках закона», — пояснил вице-премьер правительства Крыма.

Ранее МИД Украины заявил о «заметном» росте числа задержаний украинских моряков.

4 мая агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ФСБ задержали в Чёрном море судно с Украины, экипаж которого заподозрили в незаконном рыбном промысле.

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