В Минэкономразвития прокомментировали предложение ввести налог для самозанятых
Как заявили в ведомстве, это та же концепция правового режима для самозанятых, которая была заявлена министром экономического развития Максимом Орешкиным 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.
«Данный подход обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. До настоящего времени велась его доработка, Минфин как ответственный за налоговую политику законодательно оформил предложения», — уточнили в Минэкономразвития.
Ранее в Минфине предложили ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые российские граждане.
Экономический эксперт Антон Шабанов, автор проекта All Economics прокомментировал RT данное предложение.