Эксперт оценил перспективы введения налога на доход самозанятых россиян

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Марианна Чурсина
Экономический эксперт Антон Шабанов, автор проекта All Economics, в разговоре с RT прокомментировал предложение Министерства финансов с 2019 года ввести налог со ставкой в 3% на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане.
Эксперт оценил перспективы введения налога на доход самозанятых россиян
  • РИА Новости

«Любые дополнительные налоговые поступления позитивны для бюджета. Это всегда хорошо и положительно. Другой вопрос — как отреагирует сама налогооблагаемая база, то есть самозанятые люди», — сказал он.

По словам Шабанова, преимуществом нового налога может стать «обеление» дохода для таких граждан, тем более что ставка не так велика.

«Это действительно немного и вполне посильно для тех, кто у нас является самозанятыми. Однако сравнивая 0% и 3%, разумеется, любой человек всегда выберет первое. Тут важно объяснить людям, в чём преимущество нового налога и что он открывает для самих самозанятых… Прежде всего, уплата таких налогов хотя бы частично как-то должна сказаться в дальнейшем в виде доплаты к пенсии этого человека», — предположил эксперт.

Ранее Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и другие люди, оказывающие частные услуги.

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