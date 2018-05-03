Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых граждан

Министерство финансов предложило ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и другие люди, оказывающие частные услуги.

Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов России Илья Трунин, передаёт РИА Новости.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наёмных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — сказал он.

По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и в течение месяца будет опубликован.

Трунин добавил, что ставка подобного налога составит около 3%, если услуги оказывают физические лица, 6% — если юридические.

По ожиданиям Минфина, новый режим заработает с 2019 года, но пока только как пилотный проект в нескольких регионах.

Ранее в ведомстве предложили ввести налог на майнинг.