В России предложили ввести штрафы за завышение цен на жизненно важные лекарства

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В России предложили ввести штрафы за завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), сообщает газета «Известия».

С такой инициативой выступил Минздрав. Проект федерального закона уже разработан. В настоящее время он находится на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в правительство, заявили в министерстве.

Штрафы для должностных лиц могут составить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам.

В Минздраве рассчитывают, что закон вступит в силу с 1 декабря 2018 года.

Ранее член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН оценил качество лекарств, производимых в России.

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