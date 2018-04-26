В Госдуме оценили качество производимых в России лекарств

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН оценил качество лекарств, производимых в России.

По словам депутата, в последние два-три года выстроена довольно приличная система качества.

«То, что производится на территории России — во всяком случае последние год-два, — проверяется как положено. Спор о дженериках идёт долго. Пока он не завершён, на мой взгляд, предпринимать какие-то ограничивающие шаги неправильно», — сказал Куринный.

Он добавил, что локализовать производство всех препаратов в России очень дорого и сложно.

Ранее в социальном комитете Совета Федерации выступили с предложением уточнить порядок ввоза зарубежных лекарств в Россию в соответствии с законом об ответе на санкции США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных