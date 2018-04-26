В Госдуме оценили качество производимых в России лекарств

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН оценил качество лекарств, производимых в России.

По словам депутата, в последние два-три года выстроена довольно приличная система качества.

«То, что производится на территории России — во всяком случае последние год-два, — проверяется как положено. Спор о дженериках идёт долго. Пока он не завершён, на мой взгляд, предпринимать какие-то ограничивающие шаги неправильно», — сказал Куринный.

Он добавил, что локализовать производство всех препаратов в России очень дорого и сложно.

Ранее в социальном комитете Совета Федерации выступили с предложением уточнить порядок ввоза зарубежных лекарств в Россию в соответствии с законом об ответе на санкции США.