Комитет Совфеда предлагает уточнить нормы о ввозе лекарств в проекте об ответе на санкции США

В социальном комитете Совета Федерации выступили с предложением уточнить порядок ввоза зарубежных лекарств в Россию в соответствии с законом об ответе на санкции США.

«Предлагаемые меры могут повлечь за собой риски необеспечения граждан России необходимыми лекарственными препаратами в связи с отказом от ввоза в Россию препаратов, аналоги которых не производятся на территории страны, либо значительно увеличить цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — считают в комитете.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в комитете предлагают уточнить порядок привлечения иностранных специалистов в Россию. Согласно законопроекту, предлагается ввести запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в России граждан США или иных иностранных государств.

Ранее сообщалось, что комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе России на санкции США с учётом замечаний.

13 апреля в Госдуму был внесён проект закона, предусматривающий принятие мер в ответ на политику США в отношении России.