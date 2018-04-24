Комитет Совфеда предлагает уточнить нормы о ввозе лекарств в проекте об ответе на санкции США
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«Предлагаемые меры могут повлечь за собой риски необеспечения граждан России необходимыми лекарственными препаратами в связи с отказом от ввоза в Россию препаратов, аналоги которых не производятся на территории страны, либо значительно увеличить цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — считают в комитете.
Кроме того, как сообщает РИА Новости, в комитете предлагают уточнить порядок привлечения иностранных специалистов в Россию. Согласно законопроекту, предлагается ввести запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в России граждан США или иных иностранных государств.
Ранее сообщалось, что комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе России на санкции США с учётом замечаний.
13 апреля в Госдуму был внесён проект закона, предусматривающий принятие мер в ответ на политику США в отношении России.