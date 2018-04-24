Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта об ответных мерах на санкции США

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе России на санкции США с учётом замечаний.
Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта об ответных мерах на санкции США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учётом указанных замечаний», — говорится в отзыве комитета.

Отмечается, что запрет на ввоз в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан».

13 апреля в Госдуму был внесён проект закона, предусматривающий принятие мер в ответ на политику США в отношении России.

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