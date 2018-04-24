Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта об ответных мерах на санкции США
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учётом указанных замечаний», — говорится в отзыве комитета.
Отмечается, что запрет на ввоз в Россию лекарственных препаратов не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан».
13 апреля в Госдуму был внесён проект закона, предусматривающий принятие мер в ответ на политику США в отношении России.