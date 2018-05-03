ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить после 15 мая

Сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове начнут сносить после 15 мая. Об этом сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Там есть технические моменты, которые мы должны решить. Мы поставили перед собой задачу решить все эти моменты и после 15 мая приступить к сносу здания», — цитирует Цивилёва ТАСС.

По его словам, снесут не только торговый центр, но и находящуюся неподалёку котельную.

Все расходы по сносу берут на себя собственники «Зимней вишни».

Ранее Следственный комитет сообщил, что по делу о пожаре в кемеровском ТЦ назначен ряд дополнительных экспертиз.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек.