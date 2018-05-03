ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить после 15 мая
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- © Maxym Kyselev/Xinhua
«Там есть технические моменты, которые мы должны решить. Мы поставили перед собой задачу решить все эти моменты и после 15 мая приступить к сносу здания», — цитирует Цивилёва ТАСС.
По его словам, снесут не только торговый центр, но и находящуюся неподалёку котельную.
Все расходы по сносу берут на себя собственники «Зимней вишни».
Ранее Следственный комитет сообщил, что по делу о пожаре в кемеровском ТЦ назначен ряд дополнительных экспертиз.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек.