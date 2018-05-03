ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить после 15 мая

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Сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове начнут сносить после 15 мая. Об этом сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.
ТЦ «Зимняя вишня» начнут сносить после 15 мая
  • globallookpress.com
  • © Maxym Kyselev/Xinhua

«Там есть технические моменты, которые мы должны решить. Мы поставили перед собой задачу решить все эти моменты и после 15 мая приступить к сносу здания», — цитирует Цивилёва ТАСС.

По его словам, снесут не только торговый центр, но и находящуюся неподалёку котельную.

Все расходы по сносу берут на себя собственники «Зимней вишни».

Ранее Следственный комитет сообщил, что по делу о пожаре в кемеровском ТЦ назначен ряд дополнительных экспертиз. 

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек. 

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