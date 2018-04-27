Пучков анонсировал начало противопожарных учений в ТЦ и кинотеатрах с 1 мая

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что с 1 мая в объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах, будут проходить противопожарные учения.

«С 1 мая мы начинаем второй этап нашей работы и проводим на всех этих объектах тактико-строевые учения, тактико-строевые занятия, проверяем подготовку персонала в этих зданиях, организуем взаимодействие, там, где нужно, проводим занятия, практические тренировки, в том числе будут проводиться внезапные учения с привлечением пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб для того, чтобы каждый огнеборец знал особенности объекта», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Пучков заявил, что в российских кинотеатрах могут начать показывать социальные ролики о правилах поведения при возникновении пожара и в других экстренных ситуациях.

12 апреля Newinform сообщал, что из кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия» эвакуировали людей в рамках учебной тревоги.