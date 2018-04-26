Из ТЦ в Самаре эвакуировали людей по учебной тревоге

Из торгового центра «Гудок» в Железнодорожном районе Самары эвакуировали сотрудников и посетителей по учебной тревоге, сообщает kp.ru.

Во время тренировки представители МЧС выясняли, отлажена ли в ТЦ организованная эвакуация, знает ли персонал, что необходимо делать в экстренной ситуации.

По сценарию, в результате «короткого замыкания» электропроводки в одном из кинозалов на третьем этаже якобы произошёл пожар. Пожарная сигнализация и система пожаротушения сработали вовремя. Сотрудники вывели посетителей из здания.

После тренировки персонал и гости вернулись в здание.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров.