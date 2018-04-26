Прокуратура ЯНАО потребовала закрыть семь ТЦ из-за выявленных нарушений

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Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров, сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

Подведены итоги тотальных проверок торговых комплексов, развлекательных центров, объектов культуры и спорта, других мест массового пребывания людей.

Прокурорские работники совместно с сотрудниками МЧС обнаружили более 600 нарушений требований пожарной безопасности, завели 196 дел об административных правонарушениях.

«Установлены факты отсутствия либо неисправного состояния первичных средств пожаротушения, неисправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, загромождения эвакуационных выходов, складирования горючих материалов на путях эвакуации», — рассказали в ведомстве.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове вслед за ТЦ проверят школы и детсады.

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