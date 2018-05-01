Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до 11

Число пострадавших при пожаре в жилом девятиэтажном доме в Екатеринбурге увеличилось до 11. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Всего пострадали 11 человек, из них шесть госпитализированы, пять отказались от госпитализации», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Как уточняется, среди пострадавших по меньшей мере трое детей.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

1 мая пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва бытового газа. По факту произошедшего организована проверка.

Также телеканал «360» передавал, что стали известны подробности о взрыве газа в жилом доме Омска.