Красную площадь закроют для посещения с 4 по 9 мая из-за мероприятий ко Дню Победы

В Москве Красная площадь будет закрыта для посещения с 4 по 9 мая в связи подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, допуск граждан на Красную площадь будет закрыт с 09:00 4 мая до 20:00 9 мая», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что на центральных улицах Краснодара ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду и концерту в честь Дня Победы.