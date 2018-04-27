В центре Краснодара ограничат движение из-за подготовки к параду в честь Дня Победы

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На центральных улицах Краснодара ограничат движение транспорта из-за подготовки к параду и концерту в честь Дня Победы, сообщают «Юга.ру».

Это произойдёт 3, 4, 5, 7 и 8 мая.

Ограничения будут вводиться на участках в районе Театральной площади, где 9 мая состоится прохождение войск Краснодарского гарнизона и праздничный концерт. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, ряд центральных улиц планируется освободить от припаркованных автомобилей.

Ранее Nation News сообщало о репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.

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