В центре Краснодара ограничат движение из-за подготовки к параду в честь Дня Победы
Это произойдёт 3, 4, 5, 7 и 8 мая.
Ограничения будут вводиться на участках в районе Театральной площади, где 9 мая состоится прохождение войск Краснодарского гарнизона и праздничный концерт. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Кроме того, ряд центральных улиц планируется освободить от припаркованных автомобилей.
Ранее Nation News сообщало о репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.