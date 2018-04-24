Репетиция парада Победы пройдёт в Петербурге 24 апреля

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Репетиция парада Победы пройдёт в Санкт-Петербурге во вторник, 24 апреля, сообщает Nation News. Она запланирована на 18:00.

На мероприятие не потребуется много времени, так как техника в нём пока не участвует.

Репетиции также состоятся 26 и 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.

Среди участников парада — около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанники Нахимовского и Суворовских училищ, войска Национальной гвардии России, курсанты вузов МЧС, Минобороны, МВД.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, в параде впервые примет участие советский тяжёлый танк ИС-3, также известный как «Щука». Эта модель стала последней, запущенной в серийное производство во время Великой Отечественной войны.

В настоящее время танк проходит ремонтно-восстановительные работы в Ленинградской области, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что российская боевая техника прибыла на временную площадку в столице для участия в параде Победы 9 мая.

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