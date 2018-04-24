Репетиция парада Победы пройдёт в Петербурге 24 апреля
На мероприятие не потребуется много времени, так как техника в нём пока не участвует.
Репетиции также состоятся 26 и 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.
Среди участников парада — около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанники Нахимовского и Суворовских училищ, войска Национальной гвардии России, курсанты вузов МЧС, Минобороны, МВД.
Как отметили в пресс-службе ЗВО, в параде впервые примет участие советский тяжёлый танк ИС-3, также известный как «Щука». Эта модель стала последней, запущенной в серийное производство во время Великой Отечественной войны.
В настоящее время танк проходит ремонтно-восстановительные работы в Ленинградской области, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что российская боевая техника прибыла на временную площадку в столице для участия в параде Победы 9 мая.