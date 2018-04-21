Боевая техника прибыла на временную площадку в Москве для участия в параде Победы

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Российская боевая техника прибыла на временную площадку в столице для участия в параде Победы 9 мая. Об этом сообщает Минобороны России.
Боевая техника прибыла на временную площадку в Москве для участия в параде Победы
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в городе Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в состав механизированной колонны входят, в частности, бронетранспортёры, ракетные комплексы и бронеавтомобили.

Ранее kp.ru со ссылкой на официальный сайт столичной мэрии передавала, что в Москве планируют ограничить движение с 20 апреля по 9 мая из-за репетиций парада Победы.

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