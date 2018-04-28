Движение в центре Москвы будет ограничено из-за первомайских демонстраций

Движение на нескольких улицах в центре Москвы будет перекрыто из-за праздничных демонстраций 1 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как отмечается, с 06:30 1 мая движение перекроют на улицах Ильинка, Варварка, площади Васильевский спуск, Москворецком мосту, с 09:00 автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице (от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд), Охотному ряду и Моховой улице.

С 11:00 до 15:00 движение будет закрыто на Калужской площади, улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, на Малом и Большом Каменных мостах, а также Театральной площади.

С 13:00 до 16:30 для движения будут закрыты улицы Заморенова, Трёхгорный вал и Красная Пресня, в 16:00 откроют улицу Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. С 13:00 до 17:30 движения не будет на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ограничить движение с 20 апреля по 9 мая из-за репетиций парада Победы.