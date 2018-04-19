В Москве ограничат движение с 20 апреля по 9 мая из-за репетиций парада Победы

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В Москве планируют ограничить движение с 20 апреля по 9 мая из-за репетиций парада Победы, сообщает kp.ru со ссылкой на официальный сайт мэрии.

Например, 20 апреля военная техника совершит передислокацию, поэтому с 21:00 будет перекрыт район Хорошёво-Мнёвники в Северо-Западном округе.

С 6 по 9 мая дороги станут перекрывать с раннего утра. Движение ограничат на Красной площади, Кремлёвской набережной, улицах Моховая, Воздвиженка, Баррикадная, Красная Пресня, Новый Арбат, а также на Боровицкой площади и Новинском бульваре. Открывать движение будут по мере прохождения колонны.

Водителям рекомендуют планировать свой маршрут с учётом перекрытия дорог и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Красной площади в Москве на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейшие образцы военной техники.

Также progorod43.ru сообщало, что в шествии на 9 Мая в Кирове не будет представлена военная техника.

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