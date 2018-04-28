Мать устроившего поножовщину в школе Стерлитамака рассказала о его состоянии

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Мать подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе Стерлитамака, рассказала о его состоянии.
Мать устроившего поножовщину в школе Стерлитамака рассказала о его состоянии
  • globallookpress.com

«У сына аллергия, весной начинается обострение. Нам известно, что он чувствует себя очень плохо. В СИЗО ему не обеспечивают медицинский уход, и мы не можем передать необходимые препараты для лечения», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Верховный суд Башкирии отказал в переводе под домашний арест подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в городской школе.

18 апреля 17-летний подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела, подростка заключили под стражу.

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