Мать устроившего поножовщину в школе Стерлитамака рассказала о его состоянии
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«У сына аллергия, весной начинается обострение. Нам известно, что он чувствует себя очень плохо. В СИЗО ему не обеспечивают медицинский уход, и мы не можем передать необходимые препараты для лечения», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Верховный суд Башкирии отказал в переводе под домашний арест подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в городской школе.
18 апреля 17-летний подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.
По данному факту было возбуждено два уголовных дела, подростка заключили под стражу.