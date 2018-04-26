Опекуном несовершеннолетней дочери арестованных тайской полицией россиян станет тётя
«В настоящее время родственники решили, что опека будет установлена родной тётей ребёнка. Необходимые для этого документы поданы в соответствующие органы», — сказала Буторина.
Ранее сообщалось, что дочь арестованных в Таиланде россиян вернулась в Россию.
Супружеская пара из России, которая живёт в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении инкассатора.
Как сообщает следствие, мужчина избил инкассатора и похитил 1 млн бат (около 2 млн рублей). Его супруга была задержана как соучастница.
Подробнее — в материале RT.