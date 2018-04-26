Опекуном несовершеннолетней дочери арестованных тайской полицией россиян станет тётя

Короткая ссылка
Опекуном дочери Николая и Юлии Рыбаловых, арестованных в Таиланде, станет тётя, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Ирину Буторину.

«В настоящее время родственники решили, что опека будет установлена родной тётей ребёнка. Необходимые для этого документы поданы в соответствующие органы», — сказала Буторина.

Ранее сообщалось, что дочь арестованных в Таиланде россиян вернулась в Россию.

Супружеская пара из России, которая живёт в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении инкассатора.

Как сообщает следствие, мужчина избил инкассатора и похитил 1 млн бат (около 2 млн рублей). Его супруга была задержана как соучастница.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных