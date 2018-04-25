Эксперт оценил возможный возврат под контроль ГИБДД проведения техосмотра автобусов
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Эта мера, в принципе, правильная... Сейчас проверку общественного транспорта осуществляют те же операторы, что и в ГИБДД, просто по договорам со страховыми компаниями. Если техосмотры начнут проводиться так, как они должны, в рамках закона, то определённо повысится надёжность состояния общественного транспорта», — рассказал эксперт.
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что в России собираются вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов.