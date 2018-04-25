Эксперт оценил возможный возврат под контроль ГИБДД проведения техосмотра автобусов

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что в России собираются вернуть под контроль ГИБДД техосмотр автобусов.

«Эта мера, в принципе, правильная... Сейчас проверку общественного транспорта осуществляют те же операторы, что и в ГИБДД, просто по договорам со страховыми компаниями. Если техосмотры начнут проводиться так, как они должны, в рамках закона, то определённо повысится надёжность состояния общественного транспорта», — рассказал эксперт.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что в России собираются вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов.