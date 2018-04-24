Эксперт оценила планы ГИБДД объединить «город» и «площадку» для получения прав

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Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева в беседе с телеканалом «Звезда» оценила намерение ГИБДД объединить «город» и «площадку» для получения водительских прав.

Как отметила эксперт, новый регламент по приёму экзаменов в ГИБДД действует с сентября 2016 года, и в ассоциации не понимают, зачем при столь успешно действующей системе потребовалась резкая смена курса.

«Сейчас предлагается объединить это всё в один экзамен, и практически все те упражнения, которые делались на закрытой площадке, где в случае неудачи был сбит конус, либо стойка, либо колесо на линии разметки, то в условиях дорожного движения это будут реальные, скажем так, машины», — сказала Шуталева.

По её словам, нет никаких сопроводительных процессов по изменению чего-либо в автошколах, прежде чем принимать столь резкие меры, нужно оценивать последствия.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с RT оценил планируемые ГИБДД изменения в проведении экзаменов на получение водительских удостоверений.

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